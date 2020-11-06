"الخارجية": تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6740، وحالات الوفاة 284.





وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا أنه تم تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى ستة، فيما سجلت حالة وفاة سابقة.

رام الله - دنيا الوطنوأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 81، وعدد الإصابات 4184.