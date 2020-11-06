ابنا ترامب يتحدثان عن "التزوير الانتخابي" وتقاعس الجمهوريين عن المواجهة





ادعى الرئيس ترامب، في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير، وتعهد ترامب برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.



في السياق ذاته، هاجم إريك ترامب، الابن الثالث للرئيس الأمريكي، أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي لعدم دعمهم والده دونالد ترامب، و"تقاعسهم عن الرد على ما وصفه بالتزوير في فرز أصوات الانتخابات الرئاسية الجارية".



رام الله - دنيا الوطنقال دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي، اليوم الجمعة: "إن إنهاء تزوير الناخبين في البلاد سيكون ضروريا للحفاظ على إيمان السكان بالديمقراطية".وكتب الابن الأكبر لترامب على (تويتر): "عندما ترى أمريكا كل شيء نكشفه، سيشعرون بالاشمئزاز وحتى وسائل الإعلام لن تكون قادرة على التظاهر بأن تزوير الأصوات ليس حقيقيا. إنهاء هذا الهراء مرة واحدة وإلى الأبد سيكون أساسيا للحفاظ على جمهوريتنا والإيمان بالديمقراطية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).كما انتقد دونالد جون ترامب، الحزب الجمهوري، قائلا: "الحزب لديه منصة مثالية لإظهار أنهم مستعدون وقادرون على القتال ولكنهم سوف يخضعون لوسائل الإعلام بدلا من ذلك".