الأوقاف بغزة تعيد افتتاح مسجدين بعد إغلاقهما بسبب فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، الجمعة، إعادة افتتاح مسجدين في محافظتي خانيونس والشمال، بعد إنتهاء مدة إغلاقهما.



وأشارت الوزارة، في الموجز اليومي، إلى إعادة افتتاح مسجد (أبو الهنود)، في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومسجد (حليمة) في مدينة خانيونس.



ونوهت الوزارة أنه لم يتخد أي قرار بإغلاق مساجد جديدة وفقاً للموجز.