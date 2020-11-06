(بيرقدار) التركية تصيب الأهداف بنجاح باستخدام كاميرا محلية

ولفت البيان إلى أنه في إطار الاختبارات للمسيرة تم اختبار ميزة تتبع الأهداف المتحركة بسرعة عالية والتركيز عليها، حيث اجتاز نظام الكاميرا الوطني جميع الاختبارات بنجاح.







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رام الله - دنيا الوطننجحت الطائرة المسيرة المسلحة "بيرقدار TB2"، المصنعة محليا في تركيا، في أول اختبار إطلاق صاروخ لها، باستخدام نظام الاستطلاع والمراقبة والاستهداف الكهروضوئي "CATS" الذي طورته شركة أسيلسان التركية.وأفاد بيان صادر عن شركة "بايكار" المصنعة للمسيرة، الجمعة، أنه تم اتخاذ خطوة مهمة أخرى في الحملة الوطنية للتكنولوجيا في تركيا، وفقاً لوكالة (الأناضول).وأضاف البيان أن المسيرة بيرقدار أقلعت أمس من مركز بايكار للطيران والتدريب محملة بذخيرة ذكية صغيرة، طورتها شركة رويكتسان التركية، ونجحت في إطلاق النار على الأهداف بالليز بنجاح باستخدام نظام الكاميرا الوطني "CATS" . وأشار البيان إلى أن الطائرة أصابت الهدف بدقة عالية عبر تحديده بالليزر ومن مسافة بعيدة وأرتفاع عال، بمنطقة خليج ساروس شمال غربي البلاد.