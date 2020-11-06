ولاية جورجيا: سيتم إعادة فرز الأصوات بسبب الفارق الضئيل بين بايدن وترامب

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رام الله - دنيا الوطن

توقع براد رافينسبيرجر، وزير خارجية جورجيا، اليوم الجمعةـ أن يتم إعادة فرز الأصوات في الولاية، بسبب الهامش الضئيل للانتخابات الرئاسية في الولاية ، حيث يتقدم الديمقراطي جو بايدن بفارق ضئيل على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.



وقال رافينسبيرجر للصحفيين: "بهامش صغير بهذا الحجم ستكون هناك إعادة فرز"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز) للأنباء.



بدورها، أكدت غابرييل ستيرلينغ ، مدير تنفيذ نظام التصويت في جورجيا، أن المرشحيْن للرئاسة حصلا على 49.4٪ من الأصوات التي تم فرزها، على الرغم من أن بايدن كان متقدمًا بـ 1579 صوتًا اعتبارًا من صباح يوم الجمعة، مع بقاء 4169 صوتًا للفرز.



وقال مسؤولون: "إن نحو 9 آلاف بطاقة اقتراع عسكرية وخارجية لا تزال معلقة ويمكن قبولها إذا وصلت يوم الجمعة وختمت بختم البريد يوم الثلاثاء أو قبل ذلك".