يدلين: إسرائيل ليست على سلم أولوليات بايدن

عاموس يدلين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عاموس يدلين، رئيس معهد الأمن القومي الإسرائيلي، الجمعة، أنه لا يوجد فرق بين أوباما وترامب وبايدن على المستوى الإستراتيجي بالنسبة للشرق الأوسط.



وقال يدلين، وفقاً لترجمة (عكا) لصحيفة (معاريف): "بالنسبة لبايدن، فإن إسرائيل ليست على سلم أولولياته، وهو سيركز على الصين وكوريا الشمالية والصين".



وأضاف يدلين: "اقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم مقاطعة المفاوضات مع الفلسطينيين إذا نجح بايدن في الانتخابات".