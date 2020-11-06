دولة الاحتلال ترسل أول شحنة "تمر مجهول" إلى الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
"ثمار السلام"، هكذا علقت صفحة دولة الاحتلال باللغة العربية على موقع (تويتر)، على أول شحنة "تمر مجهول"، ترسل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الصفحة: "أول شحنة للتمر الإسرائيلي أُرسلت إلى الإمارات هذا الأسبوع".
وتابعت: "شملت الشحنة 200 كيلوغرام من تمر نوعية المجهول المزروعة في إسرائيل التي تنتج 70% من تمور المجهول في العالم".
يذكر، أن دولة الإمارات وقعت اتفاقاً للسلام مع دولة الاحتلال، في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي.
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