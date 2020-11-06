دولة الاحتلال ترسل أول شحنة "تمر مجهول" إلى الإمارات

"ثمار السلام"، هكذا علقت صفحة دولة الاحتلال باللغة العربية على موقع (تويتر)، على أول شحنة "تمر مجهول"، ترسل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.





وقالت الصفحة: " أول شحنة للتمر الإسرائيلي أُرسلت إلى الإمارات هذا الأسبوع ".





وتابعت: " شملت الشحنة 200 كيلوغرام من تمر نوعية المجهول المزروعة في إسرائيل التي تنتج 70% من تمور المجهول في العالم ".





يذكر، أن دولة الإمارات وقعت اتفاقاً للسلام مع دولة الاحتلال، في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي.



رام الله - دنيا الوطن