(تويتر) يغلق حساب مستشار الرئيس الأمريكي بسبب خطاب الكراهية

أغلق موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، الحساب الخاص مسشار الرئيس الأمريكي دونلد ترامب، ستيف بانون، الذي كان يشغل دور كبير المحللين الإستراتيجين في البيت الأبيض.

وأقدمت شركة (تويتر)، على إغلاق حسابه الرسمي، عقب تحريضه على قطع رأس كل من (أنثوني فاوتشي)، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (كريستوفر وراي)، وفق ما ذكرت قناة (بالعربية CNN).





وظهر بانون في فيديو بث مباشر على مواقع التواصل الإجتماعي، تحدث به"يجب قطع رؤوس أنثوني فاوتشي، وكريستوفر وراي، ووضع رؤوسهم على رماح أمام البيت الأبيض".





فيما قال جونيور نجل دونالد ترامب: "الوقت قد حان ليذهب والدي بحرب شاملة من أجل هذه الإنتخابات".





وتحاول مواقع التواصل الإجتماعي، محاربة مثل هذه المنصات، التي تبث خطاب الكراهية.







رام الله - دنيا الوطن