زوجة ماهر الأخرس: يوم 26 نوفمبر سيكون بيننا وقريبا سينتقل للمستشفيات الفلسطينية لتلقي العلاج

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خاص دنيا الوطن

علقت أم إسلام الاخرس، زوجة الأسير ماهر الأخرس، على تعليق زوجها لإضرابه عن الطعام، الذي استمر 103 أيام، مساء اليوم الجمعة، بعد أن رضخت مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي لمطالبه، بالإفراج عنه.



وقالت أم إسلام في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن: "الحمد لله من قبل ومن بعد، بأن منّ علينا بالنصر، وإن شاء الله أن تكتمل فرحتنا بأن يكون في بيته وبين أولاده قريبا".



وأضافت: "تم الاتفاق بين ماهر مع مصلحة السجون، بأنه سيتم الإفراج عنه يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسيكون في هذا اليوم بيننا، وسيتلقى علاجه في المستشفيات الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة".