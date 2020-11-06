إصابة بالرصاص الحي وحالات اختناق في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن المواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، وأن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل في المنطقة وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في ساقه نقل إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي، والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.