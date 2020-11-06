التعليم بغزة تصدر تنويهاً بخصوص انتظام الدوام المدرسي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، الجمعة، انتظام الدوام المدرسي من الصف السابع حتى الثاني عشر في جميع المناطق عدا المناطق المصنفة حمراء.



وقال رائد صالحية، مدير عام الشؤون الإدارية، في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية: "نؤكد على انتظام الدوام المدرسي من الصف السابع حتى الثاني عشر في جميع المناطق عدا المناطق المصنفة حمراء، تكون الدراسة فيها للثانوية العامة فقط"، مؤكداً ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.