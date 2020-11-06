الأسير الأخرس: أنهيت الإضراب استجابة لطلبات أبناء شعبي والموت أسهل من سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأسير ماهر الأخرس، الجمعة، أن خطوة إنهاء الإضراب عن الطعام، جاءت استجابة "لطلبات أبناء شعبي بعد تحقيق النصر".



وقال الأسير الأخرس، في تصريحات لقناة (الميادين): "القهر الذي زرعه الاحتلال في قلوبنا سينفجر في انتفاضة قريباً".



وأضاف الأخرس، من لم يجرب السجن لم يجرب شيئاً في حياته فالموت أسهل من سجون الاحتلال.



وتابع: "قدورة فارس (رئيس نادي الأسير الفلسطيني) أبلغني بأن هناك قراراً نهائياً بعدم تمديد الاعتقال الإداري".



وعلّق الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ103 أيام، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الـ26 من الشهر الجاري.



وأفاد نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الجمعة، بأن الاتفاق يقضي بالتزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير الأخرس يوم 26 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه بتلقي العلاج في المستشفى.