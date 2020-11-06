ماذا عقبت حركة الجهاد الإسلامي على تعليق الأسير الأخرس اضرابه عن الطعام؟

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة الجهاد الإسلامي على تعليق الأسير ماهر الأخرس، اضرابه الذي استمر 103 أيام، وذلك بعد خضوع مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي، لمطالبه بالإفراج عنه يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.



وقالت الحركة في بيان نشرته مساء اليوم الجمعة، على موقعها الالكتروني: " الإسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر بمدينة جنين، يسجل انتصارا جديدا في مواجهة الاعتقال الإداري بعد 103 أيام من معركة الكرامة، وذلك بعد رحلة صمود وتحدٍ للسجان الصهيوني، وكان سلاحه خلالها الإيمان بالله ، والإصرار على انتزاع قرار بحريته".



وأضافت: "بعد 103 أيام من معركة الكرامة والصمود واصل خلالها المجاهد البطل ماهر عبد اللطيف الأخرس (49 عاما) إضرابه المفتوح عن الطعام بعزيمة وبسالة متحديا جبروت السجانين وإرهابهم ، أنهى المجاهد البطل إضرابه اليوم، ليسجل إنجازا يضاف إلى إنجازات الحركة الأسيرة، وذلك على الرغم من شدة المعاناة التي كابدها فترة إضرابه عن الطعام".



وتابعت الحركة في بيانها: "إننا إذ نشيد بهذا الإنجاز ونبارك للأخ ماهر الأخرس انتصاره على السجان، فإننا نؤكد وقوفنا التام إلى جانب الأسرى حتى ينالوا حريتهم بإذن الله".