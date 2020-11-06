ماذا قالت ابنة الأسير ماهر الأخرس بعد تعليق والدها الإضراب عن الطعام؟
رام الله - دنيا الوطن
علقت "تذكير"، ابنة الأسير ماهر الأخرس، على تعليقه الاضراب عن الطعام بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بالإفراج عنه يوم 26 تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي.
وقالت ابنة الأسير، لقناة (فلسطين اليوم) : "إنتصار والدي منحنا شعور بالفرحة لا يوصف، لقد انتصر على الاحتلال وأتمنى أن يعيش أهالي الأسرى هذا الشعور".
وأضافت: "كان والدي يكرر دائماً أن إضرابه كان نيابة عن كل الأسرى وكل الشعب الفلسطيني".
من جهتها، قالت زوجة الأسير الأخرس: "إن الأسير ماهر يهدي هذا الانتصار إلى كل الأسرى والشعب الفلسطيني".
علقت "تذكير"، ابنة الأسير ماهر الأخرس، على تعليقه الاضراب عن الطعام بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بالإفراج عنه يوم 26 تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي.
وقالت ابنة الأسير، لقناة (فلسطين اليوم) : "إنتصار والدي منحنا شعور بالفرحة لا يوصف، لقد انتصر على الاحتلال وأتمنى أن يعيش أهالي الأسرى هذا الشعور".
وأضافت: "كان والدي يكرر دائماً أن إضرابه كان نيابة عن كل الأسرى وكل الشعب الفلسطيني".
من جهتها، قالت زوجة الأسير الأخرس: "إن الأسير ماهر يهدي هذا الانتصار إلى كل الأسرى والشعب الفلسطيني".
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