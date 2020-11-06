ماذا قالت ابنة الأسير ماهر الأخرس بعد تعليق والدها الإضراب عن الطعام؟

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رام الله - دنيا الوطن

علقت "تذكير"، ابنة الأسير ماهر الأخرس، على تعليقه الاضراب عن الطعام بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بالإفراج عنه يوم 26 تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي.



وقالت ابنة الأسير، لقناة (فلسطين اليوم) : "إنتصار والدي منحنا شعور بالفرحة لا يوصف، لقد انتصر على الاحتلال وأتمنى أن يعيش أهالي الأسرى هذا الشعور".



وأضافت: "كان والدي يكرر دائماً أن إضرابه كان نيابة عن كل الأسرى وكل الشعب الفلسطيني".



من جهتها، قالت زوجة الأسير الأخرس: "إن الأسير ماهر يهدي هذا الانتصار إلى كل الأسرى والشعب الفلسطيني".