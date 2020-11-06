بعد جورجيا وبنسلفانيا.. بايدن يواصل تفوقه في أريزونا بعد فرز 92% من الأصوات

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مركز (إديسون للأبحاث) اليوم الجمعة، بأن جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، يواصل تفوقه على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في ولاية (أريزونا).



وأوضح المركز أنه "بعد فرز 92% من الأصوات في أريزونا، حصل ترامب على 48.6% وبايدن على 50%"، لافتا إلى أن بادين متقدم بنحو 43569 صوتا بالولاية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفي وقت سابق اليوم، أظهرت الإحصاءات أن بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من ترامب.



وتشي هذه التطورات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.



وكانت وكالة (أسوشيتدبرس) اليوم الجمعة، بأن ، قلب تأخره في ولاية جورجيا، إلى تقدم على ترمب، بأكثر من 900 صوت.



كما وسع بايدن الفارق مع ترمب في ولاية نيفادا، بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز 84%.



وفي حال حسم بايدن ولاية جورجيا، فإن سيصل إلى 270 صوتاً في المجمع الانتخابي، ولم ينتظر ما سيؤول إليه الأمور في ولاية بنسلفانيا.