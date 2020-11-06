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شؤون فلسطينية

حماس: الأسير الأخرس قدم النموذج على قدرة الفلسطيني على فرض إرادته على المحتل

حماس: الأسير الأخرس قدم النموذج على قدرة الفلسطيني على فرض إرادته على المحتل
الأسير ماهر الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، الجمعة، على تعليق الأسير ماهر الأخرس للإضراب عن الطعام بعد 103 أيام، إثر اتفاق يقضي بإطلاق سراحه يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وقالت الحركة، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم: "إن الأسير ماهر الأخرس قدم النموذج الأوضح على قدرة الفلسطيني على فرض إرادته على المحتل المتغطرس، وعجز المحتل عن هزيمته حتى في ظروف الاعتقال والسجن".

وأكد قاسم أن هذه الحالة النضالية العظيمة التي قدمها ماهر الأخرس هي امتداد لمسيرة النضال المتواصلة التي يخوضها شعبنا لانتزاع حقه في الحرية والعودة.

وأضاف الناطق باسم حماس أن "إضراب ماهر الأخرس قدم دليلاً جديداً على إجرام المحتل والسجان الصهيوني، وانتهاكه لكل القوانين والأعراف الدولية، خاصة فيها يعرف بالاعتقال الإداري".

وتقدم قاسم بالتحية للمناضل ماهر الأخرس على هذا الإنجاز، ولعائلته التي شاركته النضال، ولكل القوى والهيئات وجماهير شعبنا التي وقفت إلى جانب الأسير الأخرس في إضرابه عن الطعام.

وعلّق الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ103 أيام، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الـ26 من الشهر الجاري.

وأفاد نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الجمعة، بأن الاتفاق يقضي بالتزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير الأخرس يوم 26 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه بتلقي العلاج في المستشفى.

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