شاهد: الأسير ماهر الاخرس يرفع علامة النصر بعد خضوع مصلحة السجون لمطالبه
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الجمعة، تظهر لحظة انتصار الأسير ماهر الأخرس الذي فك إضرابه عن الطعام، بعد أن خضعت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي لمطالبه، بالافراج عنه في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتظهر الصورة الأولى الأسير ماهر الاخرس، وحوله زوجته وعائلته، وتظهر على وجهه الشعور بالسعادة لانتصاره على ادارة السجون الاسرائيلية.
وتظهر الصورة الثانية، الأسير الأخرس وهو يرفع علامة النصر، بأنه أرغم الاحتلال الاسرائيلي على الاستجابة لمطالبه بالافراج عنه.
نشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الجمعة، تظهر لحظة انتصار الأسير ماهر الأخرس الذي فك إضرابه عن الطعام، بعد أن خضعت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي لمطالبه، بالافراج عنه في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتظهر الصورة الأولى الأسير ماهر الاخرس، وحوله زوجته وعائلته، وتظهر على وجهه الشعور بالسعادة لانتصاره على ادارة السجون الاسرائيلية.
وتظهر الصورة الثانية، الأسير الأخرس وهو يرفع علامة النصر، بأنه أرغم الاحتلال الاسرائيلي على الاستجابة لمطالبه بالافراج عنه.
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