عاجل

  • الأسير الأخرس للميادين: خطوة إنهاء الإضراب عن الطعام جاءت استجابةً لطلبات أبناء شعبي بعد تحقيق النصر

  • ترامب: هجوم الديمقراطيين الراديكاليين على مجلس الشيوخ يجعل من الرئاسة أكثر أهمية

عربي

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" وصهر رئيس الجمهورية اللبنانية جبران باسيل.

وعلّق باسيل على العقوبات كاتباً على حسابه في "تويتر": "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليهلك لبنان".

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني "الممثل في باسيل" ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة.

وبموجب العقوبات سيتم تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل، كما طلبت الخزانة الأميركية من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كل أصوله في لبنان.

من جهته، قال مسؤول أميركي كبير إن واشنطن "ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين"، كما رفض مسؤولون أميركيون التلميح إلى أن فرض عقوبات على باسيل مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية.

من جهته، أكد مسؤول أميركي كبير لوكالة "رويترز" أن دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أميركا لمعاقبته.

أخبار ذات صلة

السعودية ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا

السعودية ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا

الأردن تعلن تسجيل حصيلة إصابات قياسية بفيروس (كورونا)

الأردن تعلن تسجيل حصيلة إصابات قياسية بفيروس (كورونا)

الأسير ماهر الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه

الأسير ماهر الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه

صحيفة: واشنطن تعتزم فرض عقوبات على ​وزير الخارجية اللبناني​ السابق ​جبران باسيل​

صحيفة: واشنطن تعتزم فرض عقوبات على ​وزير الخارجية اللبناني​ السابق ​جبران باسيل​

بسبب (كورونا).. الحكومة الأردنية تعمل على توفير أربعة أجهزة &#34;إيكمو&#34;

بسبب (كورونا).. الحكومة الأردنية تعمل على توفير أربعة أجهزة "إيكمو"

المغرب: قرار بتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى ديسمبر المقبل

المغرب: قرار بتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى ديسمبر المقبل

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات فيروس (كورونا)

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات فيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 201 إصابة و11 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 201 إصابة و11 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُداهم قرية زبوبا غرب جنين وتحقق مع المواطنين ميدانياً

قوات الاحتلال تُداهم قرية زبوبا غرب جنين وتحقق مع المواطنين ميدانياً

اعتقال شاب بعد إصابته خلال مواجهات على الحاجز الشمالي لقلقيلية

اعتقال شاب بعد إصابته خلال مواجهات على الحاجز الشمالي لقلقيلية

مستوطن يدهس طفلاً قرب سلفيت

مستوطن يدهس طفلاً قرب سلفيت

قلقيلية: ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

قلقيلية: ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

وزير بريطاني يطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف سياسة الهدم في الضفة

وزير بريطاني يطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف سياسة الهدم في الضفة

نادي الأسير: نأمل بأن تفضي الجهود للإفراج عن الأسير الأخرس قريباً جداً

نادي الأسير: نأمل بأن تفضي الجهود للإفراج عن الأسير الأخرس قريباً جداً

مستوطن يدهس طفلاً قرب سلفيت

مستوطن يدهس طفلاً قرب سلفيت

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية والخليل

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية والخليل

منوعات

شاهد: ندين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد: ندين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد أمال ماهر تستعرض راشقتها.. ووجه جديد لها

شاهد أمال ماهر تستعرض راشقتها.. ووجه جديد لها

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

شاهد: علا الفارس تحتفل بعيد ميلادها على الطريقة الأردنية

شاهد: علا الفارس تحتفل بعيد ميلادها على الطريقة الأردنية

شاهد: مي العيدان لرانيا يوسف &#34;ناس تخاف متختشيش&#34;

شاهد: مي العيدان لرانيا يوسف "ناس تخاف متختشيش"

شاهد: مذيع لبناني يغني (بالبنط العريض) لإثارة السخرية

شاهد: مذيع لبناني يغني (بالبنط العريض) لإثارة السخرية

شاهد: فنان مصري يُجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

شاهد: فنان مصري يُجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

شاهد: كاظم الساهر يقدم هدية للعراق على طريقته الخاصة

شاهد: كاظم الساهر يقدم هدية للعراق على طريقته الخاصة

شاهد: نادين الراسي في أحضان زوجها الصغير

شاهد: نادين الراسي في أحضان زوجها الصغير

عربي

السعودية ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا

السعودية ترسل مساعدات إغاثية إلى تركيا

صحيفة: واشنطن تعتزم فرض عقوبات على ​وزير الخارجية اللبناني​ السابق ​جبران باسيل​

صحيفة: واشنطن تعتزم فرض عقوبات على ​وزير الخارجية اللبناني​ السابق ​جبران باسيل​

بسبب (كورونا).. الحكومة الأردنية تعمل على توفير أربعة أجهزة &#34;إيكمو&#34;

بسبب (كورونا).. الحكومة الأردنية تعمل على توفير أربعة أجهزة "إيكمو"

المغرب: قرار بتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى ديسمبر المقبل

المغرب: قرار بتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى ديسمبر المقبل