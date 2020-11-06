الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" وصهر رئيس الجمهورية اللبنانية جبران باسيل.



وعلّق باسيل على العقوبات كاتباً على حسابه في "تويتر": "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليهلك لبنان".



وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني "الممثل في باسيل" ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة.



وبموجب العقوبات سيتم تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل، كما طلبت الخزانة الأميركية من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كل أصوله في لبنان.



من جهته، قال مسؤول أميركي كبير إن واشنطن "ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين"، كما رفض مسؤولون أميركيون التلميح إلى أن فرض عقوبات على باسيل مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية.



من جهته، أكد مسؤول أميركي كبير لوكالة "رويترز" أن دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أميركا لمعاقبته.