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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُداهم قرية زبوبا غرب جنين وتحقق مع المواطنين ميدانياً

قوات الاحتلال تُداهم قرية زبوبا غرب جنين وتحقق مع المواطنين ميدانياً
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية (زبوبا) غربي مدينة جنين، واقتحمت عددا من المنازل في القرية.

وأفادت مصادر محلية في (زبوبا)، أن جنود الاحتلال داهموا البلدة، ودخلوا عدداً من المنازل فيها وحققوا ميدانياً مع ساكنيها.

وأشارت، المصادر إلى أن الاحتلال يقتحم القرية بشكلٍ يومي وينكل بالمواطنين ويعتقل الشبان ويطلق الأعيرة النارية.

ويعاني سكان قرية "زبوبا" من هجمات دائمة ومتكررة تشنها قوات الاحتلال بسبب ما تدعيه من محاولات شبان إحداث فتحات في جدار الفصل العنصري
بالمنطقة.

وتسبب جدار الفصل بنهب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية امتدت من قرية زبوبا في شمال الضفة الغربية إلى قرية مسحة جنوب مدينة قلقيلية، وقدرت مساحة الأراضي التي سيتم مصادرتها بحجة جدار الفصل العنصري بنحو(1.61)مليون دونم.

 ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة
الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير، فقد صعّدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلا، مقابل (94) منزلا تمت مداهمته خلال الشهر السابق.

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