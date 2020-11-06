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الأردن تعلن تسجيل حصيلة إصابات قياسية بفيروس (كورونا)

الأردن تعلن تسجيل حصيلة إصابات قياسية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، تسجيل 67 حالة وفاة، و5384 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابة في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 101248 إصابة.

ووصل عدد الوفيات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1136 وفاة، بعد تسجيل 67 وفاة جديدة في حصيلة وفيات يومية قياسية، وفق الموجز.

وتوزعت الإصابات على: 3039 في محافظة العاصمة عمّان، و762 في محافظة الزرقاء، و398 في محافظة إربد، منها 12 في لواء الرمثا، و275 في محافظة البلقاء، و243 في محافظة جرش، و204 في محافظة معان، منها 39 في لواء البترا، و151 في محافظة مأدبا، و96 في محافظة الطفيلة، و89 في محافظة الكرك، و73 في محافظة العقبة، و44 في محافظة عجلون، و10 في محافظة المفرق.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الجمعة، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 253 حالة، فيما غادرت 170 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ووصل إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1786 حالة، منها 382 حالة ترقد على أسرّة العناية الحثيثة.

وأُجري 23,306 فحوص مخبريّة؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوص 2,003,989 فحصاً، وفق الموجز، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة ليوم الجمعة إلى 23.1٪.؜

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