(الليكود) يتهم حركة الأعلام السوداء بأنها مدعومة إيرانياً

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رام الله - دنيا الوطن

قالت (القناة 12) الإسرائيلية، الجمعة، إن موقع (فيسبوك) أزال خلال شهر أكتوبر المنصرم، مئات الحسابات التي كانت تدار من إيران وركزت نشاطها في الشؤون الإسرائيلية.



وذكرت القناة، أن هذه الحسابات حاولت التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، وتحركت لإشعال المظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بيبي نتنياهو.



من جانبه، اتهم حزب (الليكود)، مظاهرات الأعلام السوداء، بأنها مدعومة إيرانياً للإطاحة بنتنياهو، في إشارة لتقرير موقع (فيسبوك) ، مؤكداً استخدام إيران لهذه الحسابات التأجيج التظاهرات اليسارية ضد نتنياهو.



وأكد الليكود، أن (الأعلام السوداء)، لن تستطع إخفاء الدعم الإيراني، والهدف المشترك بينهما للإطاحة بنتنياهو، واصفاً إيران بأنها "أحد أكثر الأنظمة ظلمة في العالم".



ونقلت صحيفة (معاريف)، أن حركة الأعلام السوداء، تقدمت بشكوى ضد نتنياهو بسبب التحريض.



وبدأت حركة الأعلام السوداء، في أبريل الماضي، بتجمع يقدر عدده بألفي شخص، في ساحة رابين، وسط تل أبيب، وأطلقت وسائل الإعلام عليهم اسم (الرايات السوداء) ، فيما ارتدى المتظاهرون، القمصان السوداء ورفعوا أعلاماً سوداء ورددوا هتافات ضد نتنياهو.