اعتقال شاب بعد إصابته خلال مواجهات على الحاجز الشمالي لقلقيلية

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات بعد قمع قوات الاحتلال عدد من الشبان وصلوا إلى الحاجز الشمالي وأمطروهم بالقنابل الغازية.

ومنذ احتلال المدينة صودر ما يقارب (30 ألف دونم) ، وهي أفضل الأراضي السهلية والخصبة، وأكمل الاحتلال على أراضي المواطنين الجبلية من الجنوب والشمال والشرق بشق الطرق الالتفافية؛ لإقامة المستوطنات وتوسيعها.

رام الله- دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شاباً بعد إصابته بالرصاص خلال مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.وتشهد مدينة قلقيلية بشكل شبه يومي مواجهات مماثلة على حواجز الاحتلال التي تحاصرها وجدار الفصل العنصري الذي يفصلها عن الأراضي المحتلة عام 48.ولجأ الاحتلال إلى إنشاء طوق استيطاني حول مدينة قلقيلية، صادر من أجله مساحات واسعة من الأراضي، وشق الشوارع الاستيطانية التي تصل هذه المستوطنات بالداخل المحتل، على حساب الأراضي الزراعية، بغية قطع الطريق أمام أي توسع أفقي لها مستقبلًا.