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دولي

حملة ترامب: الانتخابات لم تنته بعد وترامب سيكون الفائز

حملة ترامب: الانتخابات لم تنته بعد وترامب سيكون الفائز
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أن "الانتخابات لم تنته بعد".

وقالت الحملة عبر موقع (تويتر): "إن ولاية جورجيا تتجه لإعادة فرز وإحصاء الأصوات"، مؤكدة ثقتها في العثور على مخالفات أثناء الفرز.

وأضافت، أن ولاية (بنسلفانيا) شهدت مخالفات عديدة بينها منع وصول المراقبين لأماكن الفرز، وتابعت: "الآلاف في ولاية نيفادا لم يدلوا بأصواتهم بشكل صحيح".

وشددت على أن إعلان (شبكة فوكس نيوز) و(أسوشيتد برس) أن بايدن في طريقه للفوز هي ادعاءات خاطئة وغير مسؤولة،  مضيفة: "التوقعات بفوز بايدن مبنية على ولايات لم ينته عد الأصوات فيها بعد".

وأشارت إلى أن نتائج الانتخابات في الولايات الأربع المتأرجحة ما تزال بعيدة عن أن تكون نهائية، وبمجرد الوصول إلى نتائج نهائية سيكون الرئيس ترامب هو الفائز بانتخابات الرئاسة.

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