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قلقيلية: ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

قلقيلية: ثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من (17 عاماً) والتي انطلقت احياء للذكرى 103 لوعد بلفور.

وأفاد الناطق الإعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، أن العشرات من جنود الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت مما ادى لوقوع 3 اصابات بالرصاص المعدني واخرين بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

واوضح شتيوي ان جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا اسطح منازل المواطنين ونصبوا كمائن في حقول الزيتون دون تسجيل اية اعتقالات.

واكد شتيوي ان مواجهات عنيفة تخللت اقتحام جيش الاحتلال للقرية استخدم فيها الشبان الحجارة وتصدوا للكمائن التي سعى الجنود من خلالها لاعتقال الشبان واعادوا عشرات القنابل الغازية باتجاه الجنود التي اجبرتهم على التراجع اكثر من مرة.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة  واسعة من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمؤكدة على حق شعبنا بالحرية والاستقلال.






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