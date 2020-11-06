وزير بريطاني يطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف سياسة الهدم في الضفة

هدم في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن هدم قرية حمصة البقيعة في الأغوار الشمالية.



وقالت على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، في البيان، إن قرية حمصة البقيعة هي قرية بدوية يعيش فيها 73 شخصا، بمن فيهم 41 طفلا، وباتوا الآن بلا مأوى.



وأضاف: "يقلقني بشدة هدم منازل قرية حمصة البقيعة، وهي قرية بدوية تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء تسبب في معاناة لا داعي لها لكثير من الفلسطينيين المحتاجين للمساعدة، بمن فيهم 41 طفلا، وقد يؤثر على قدرة أهل القرية في تحمل تبعات جائحة كوفيد-19. كما إنه يقوض فرص السلام".



"لقد شهدت سنة 2020 أعلى مستويات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين منذ سنة 2016. أطالب حكومة إسرائيل بوقف سياسة الهدم، وتوفير سبيل واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.



وأضاف كليفرلي: أن هدم منازل كهذه يعتبر في جميع الحالات، عدا حالات استثنائية، انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وعملية الهدم الأخيرة هذه التي نفذتها السلطات الإسرائيلية دمرت 11 منزلا يعيش فيها 73 شخصا، بمن فيهم 41 طفلا.



وقال وزير شؤون الشرق الأوسط: إن تقدم المملكة المتحدة تقدم دعما ماليا لتوفير مأوى عاجل لأهالي حمصة البقيعة.



وتابع: كما تواصل المملكة المتحدة دعمها للفلسطينيين لمساعدتهم على البقاء في أراضيهم، بما في ذلك من خلال "كونسورتيوم حماية الضفة الغربية" الذي يوفر بنية تحتية حيوية للفلسطينيين المحتاجين للمساعدة في المنطقة (ج)، وكذلك من خلال تمويل الدعم القانوني الذي يساعد الفلسطينيين في إجراءات التقاضي في النظام القضائي الإسرائيلي ضد قرارات الطرد والهدم.