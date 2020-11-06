نادي الأسير: نأمل بأن تفضي الجهود للإفراج عن الأسير الأخرس قريباً جداً





ويواصل الأسير الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم 105 على التوالي في سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس اليوم الجمعة: إن وضع الأسير ماهر الأخرس، في غاية الخطورة.وأضاف في تصريحات لقناة (الميادين): أن هناك جهوداً تبذل، ونأمل بأن تفضي قريباً جداً إلى الافراج عن الأسير الأخرس، مشدداً على أن الجهود التي بُذلت أفضت إلى تقدم، وبقي الوصول إلى اتفاق يليق بالأسير الأخرس والإفراج عنه.