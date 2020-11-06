نادي الأسير: نأمل بأن تفضي الجهود للإفراج عن الأسير الأخرس قريباً جداً
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس اليوم الجمعة: إن وضع الأسير ماهر الأخرس، في غاية الخطورة.
وأضاف في تصريحات لقناة (الميادين): أن هناك جهوداً تبذل، ونأمل بأن تفضي قريباً جداً إلى الافراج عن الأسير الأخرس، مشدداً على أن الجهود التي بُذلت أفضت إلى تقدم، وبقي الوصول إلى اتفاق يليق بالأسير الأخرس والإفراج عنه.
قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس اليوم الجمعة: إن وضع الأسير ماهر الأخرس، في غاية الخطورة.
وأضاف في تصريحات لقناة (الميادين): أن هناك جهوداً تبذل، ونأمل بأن تفضي قريباً جداً إلى الافراج عن الأسير الأخرس، مشدداً على أن الجهود التي بُذلت أفضت إلى تقدم، وبقي الوصول إلى اتفاق يليق بالأسير الأخرس والإفراج عنه.
ويواصل الأسير الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم 105 على التوالي في سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
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