مستوطن يدهس طفلاً قرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

دهس مستوطن إسرائيلي عصر اليوم الجمعة، طفلاً فلسطينياً، أثناء مروره على أحد الشوارع بالقرب من مدينة سلفيت.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطن تعمد دهس الطفل بالقرب من مفرق قرية حارس، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وذكرت المصادر بأن الطواقم الطبية قامت بتقديم الإسعافات الأولية للطفل قبل أن يتم نقله الى حد المشافي لاستكمال العلاج.



