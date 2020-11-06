شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية والخليل

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية والخليل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب بعد ظهر اليوم الجمعة عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل.

وأفادت مصادر محلية من بلدة كفر قدوم، بأن شابين على الأقل أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالإضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

وذكرت المصادر بأن قوة احتلالية مكونة من عدة دوريات داهمت البلدة تزامنا مع المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان.

وانطلقت المسيرة بمشاركة واسعة من أهالي كفر قدوم، رددوا خلالها الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.

وفي مدينة الخليل، اندلعت مواجــهــات بين الشبان وقوات الاحتلال على حاجز الشهداء.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين فيما رد الشبان بإلقاء الحجارة ووضع الحواجز أمام قوات الاحتلال.

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