جنين: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة



وبذلك يرتفع الى 21 عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ بدء الجائحة.

وأضافت في تصريحات نقلتها المحافظة، عبر (فيسبوك)، أن المتوفى كان قد أدخل إلى المستشفى العسكري في نابلس ويعاني من أمراض مزمنة.