جنين: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الجمعة، عن وفاة مواطن (62 عاماً) من بلدة كفرقود، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الجمعة، عن وفاة مواطن (62 عاماً) من بلدة كفرقود، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وأضافت في تصريحات نقلتها المحافظة، عبر (فيسبوك)، أن المتوفى كان قد أدخل إلى المستشفى العسكري في نابلس ويعاني من أمراض مزمنة.
وبذلك يرتفع الى 21 عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ بدء الجائحة.
وبذلك يرتفع الى 21 عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ بدء الجائحة.
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