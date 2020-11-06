قلقيلية: 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووزعت الإصابات، في مدينة قلقيلية، بواقع 11 إصابة، و"عزون"، بواقع ثلاث إصابات، و"اماتين" إصاب واحدة، و"جينصافوط"، إصابة واحدة، و"باقة الحطب" إصابة واحدة.



وأعلنت المحافظة تعافي تسع حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 6/11/2020 هي (93) إصابة نشطة.

رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 17 إصابة من المخالطين.