فلسطين: ثلاث حالات وفاة و681 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين اليوم الجمعة، ثلاث حالات وفاة، و681 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 895 حالة تعافٍ في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة





وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88.22%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.94%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.



وأضافت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية، (مواطن 62 عاما من كفر قود من جنين، مواطن 75 عاما من طولكرم، مواطنة 50 عاما من بيت عور التحتا بمحافظة رام الله والبيرة).



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 658 حالة في الضفة الغربية (الخليل 104، جنين 38، نابلس 44، طولكرم 39، قلقيلية 9، سلفيت 29، طوباس 4، بيت لحم 110، رام الله والبيرة 129، أريحا والأغوار 152) ، إضافة إلى 199 حالة تعافٍ في قطاع غزة، مدينة القدس 38.



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (50)، محافظة نابلس (81)، محافظة بيت لحم (38)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة رام الله والبيرة (30)، جنين (26)، أريحا والأغوار (20)، سلفيت (7)، طولكرم (8)، طوباس (10)، قطاع غزة (259)، ضواحي القدس (8)، مدينة القدس (127).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم سبعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



رام الله - دنيا الوطن