دولي

(كورونا) حول العالم.. 49 مليون شخص أصيبوا منذ بدء تفشي الفيروس

(كورونا) حول العالم.. 49 مليون شخص أصيبوا منذ بدء تفشي الفيروس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بعد مرور نحو عشرة أشهر، من بدء تفشي الوباء، تجاوز يوم الجمعة، عدد المصابين بفيروس (كورونا) حول العالم، حاجز الـ49 مليونا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس (كورونا) في العالم، 49 مليونا و122 ألفا و214، حيث تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بـ9 ملايين و926 ألفا و637 إصابة.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة، بـ8 ملايين و411 ألفا و724، ثم البرازيل بـ5 ملايين و614 ألفا و258.

وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وبريطانيا وكولومبيا، والمكسيك.

وأدى الفيروس إلى وفاة مليون و241 ألفا و143 شخصا، في حين تعافى 35 مليونا و38 ألفا و682 مريضا.

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