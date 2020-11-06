شؤون فلسطينية

طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، تحديث الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) في محافظات القطاع.

وكانت الصحة، أعلنت صباح اليوم، عن تسجيل 259 إصابة بالفيروس، و199 حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا) في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 8019 إصابة.


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