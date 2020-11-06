صحيفة: واشنطن تعتزم فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل
رام الله - دنيا الوطن
تعتزم الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، "في محاولة لتخفيف قبضة (حزب الل)ه على السلطة".
ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تستعد لمعاقبة باسيل بسبب تقديمه الدعم لحليفه (حزب الله).
وحسب الصحيفة، فقد وافق على هذا القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية مايك بومبيو الذي يتوقع أن يكشف النقاب عن العقوبات قبل ظهر اليوم.
ورفض مسؤولو وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق، للصحيفة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
من جهته، لفت شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب في حديث للصحيفة إلى أن "إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن "يفجر تشكيل الحكومة".
ويعد باسيل أحد أبرز حلفاء (حزب الله) المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر".
ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تستعد لمعاقبة باسيل بسبب تقديمه الدعم لحليفه (حزب الله).
وحسب الصحيفة، فقد وافق على هذا القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية مايك بومبيو الذي يتوقع أن يكشف النقاب عن العقوبات قبل ظهر اليوم.
ورفض مسؤولو وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق، للصحيفة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
من جهته، لفت شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب في حديث للصحيفة إلى أن "إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن "يفجر تشكيل الحكومة".
ويعد باسيل أحد أبرز حلفاء (حزب الله) المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر".
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