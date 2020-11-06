صحيفة: واشنطن تعتزم فرض عقوبات على ​وزير الخارجية اللبناني​ السابق ​جبران باسيل​

تعتزم الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، فرض عقوبات على ​وزير الخارجية اللبناني​ السابق، ​جبران باسيل​، "في محاولة لتخفيف قبضة (حزب الل)ه على ​السلطة​".



ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال​) عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تستعد لمعاقبة باسيل بسبب تقديمه الدعم لحليفه (حزب الله).



وحسب الصحيفة، فقد وافق على هذا القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية ​مايك بومبيو​ الذي يتوقع أن يكشف النقاب عن العقوبات قبل ظهر اليوم.



ورفض مسؤولو وزارة الخزانة وكذلك متحدث باسم ​وزارة الخارجية​ التعليق، للصحيفة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



من جهته، لفت شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب في حديث للصحيفة إلى أن "إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن "يفجر ​تشكيل الحكومة​".



ويعد باسيل أحد أبرز حلفاء (حزب الله) المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر".



رام الله - دنيا الوطن