بسبب (كورونا).. الحكومة الأردنية تعمل على توفير أربعة أجهزة "إيكمو"

لاستخدامها للحالات المتقدمة من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، تعمل الحكومة الأردنية، على توفير 4 أجهزة "إيكمو".



وقال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، بسام حجاوي: "الحكومة ستعمل على تزويد القطاعات بأربعة أجهزة أتمنى أن يتم التدريب عليها"، وفق ما نقل موقع (خبرني) الأردني.



وأضاف: "إذا جاء المريض إلى المستشفى متأخرا ويشكو من أمراض مزمنة وكبير السن، أي بعوامل خطر، تكون نسبة التعافي أقل وتكون المضاعفات أكثر"، مشيراً إلى وجود جهازي "إيكمو" في الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة.



و"الإيمكو" جهاز يشبه الرئة الصناعية، حيث يستخدم لتزويد الدم بالأوكسجين مباشرة دون المرور بالرئة.



وأعلن الأردن عن تسجيل 95864 إصابة و1069 وفاة بالفيروس، منذ بدء انتشار الوباء في آذار/مارس الماضي.



رام الله - دنيا الوطن