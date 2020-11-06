المغرب: قرار بتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى ديسمبر المقبل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي حتى العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك لمكافحة تفشي فيروس (كورونا).



وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر البلاد لمدة أربعة أسابيع إضافية، وذلك حتى الـ10 من كانون الأول/ديسمبر، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأجازت مقتضيات مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع المعطيات، وخولت ولاة الجهات والأقاليم اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى مناطقهم والتجمعات السكانية فيها.



وأعلن المغرب تسجيل 199745 إصابة و3373 وفاة بفيروس (كورونا).