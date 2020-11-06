خطيب المسجد الأقصى يدعو لإنجاز المصالحة لمواجهة التحديات

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا خطيب الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين الفصائل الفلسطينية كافة، إلى سرعة إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتنفيذ ما اتفق عليه خلال اجتماع الأمناء العامون وإجراء الانتخابات.



وشدد خلال خطبة الجمعة اليوم في الأقصى على ضرورة تنفيذ اتفاقيات المصالحة على الأرض وعدم الاكتفاء بالتصريحات، لمواجهة التحديات والأطماع التي تهدد القضية الفلسطينية.



وحذر خطيب الأقصى من خطورة المرحلة وازدياد شهية الطامعين في الأقصى والقدس والقضية الفلسطينية نحو الهدم وسرقة الأرض وتهويد المقدسات في ظل تراجع الأنظمة عن واجباتها، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



ودعا حسين الشعب الفلسطيني للحفاظ الأقصى والتمسك بعهد الشهداء والأسرى، وإبقاء البوصلة باتجاه القدس وعدم الانحراف عنها.



واعتبر الشيخ حسين أن الاعتداء على مسرى النبي هو اعتداء على محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن المسجد الأقصى في بؤرة الاستهداف من خلال الاعتداء على قدسيته واستباحته من قبل الاحتلال والمستوطنين.