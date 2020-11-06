القدرة: التهاون والاستهتار سيزيد من بؤر التفشي داخل القطاع وسيتجه بالمجتمع نحو الأسوأ





وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في تصريحات لقناة(الأقصى): ارتفاع وتيرة الإصابات يمثل تحدياً كبيراً وضغطاً على المنظومة الصحية.



وأضاف: أن الحالة الوبائية غير مطمئنة وهذا يتطلب الحذر الشديد وتضافر الجهود والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية، مشدداً على أن التهاون والاستهتار سيزيد من بؤر التفشي داخل مناطق قطاع غزة وسيتجه بالمجتمع نحو الأسوأ.



وقال القدرة: إن فصل الشتاء أرض خصبة لانتشار الفيروسات وتداخل الأعراض مع الأنفلونزا الموسمية، وقد "نجد أنفسنا أمام أعداد متزايدة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة".



وشدد على أن المطلوب من جميع فئات المجتمع أن يكونوا صمام أمان لنجاج جهود مواجهة الجائحة وتثبيط الانتشار من خلال تعزيز ومتابعة الالتزام بالضوابط الصحية.



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن وزارة الصحة تتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية وفق خطة واضحة وتمتلك منظومة لتصنيف درجة خطورة كل منطقة ومنظومة إنذار مبكر، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.



وأردف: يتوجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة وغسل اليدين، وهي سلوكيات تمكنا من حماية أنفسنا ومن حولنا وتفادي السيناريو الأسوأ من تفشي الوباء.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، بأن الوباء ما زال في حالة الانتشار، وتزايد الإصابات يزيد من الحالات الخطيرة والحرجة.