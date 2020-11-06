الاحتلال يضيق على المصلين ويمنع أهالي الضفة من الوصول للمسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، المصلين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه.



وأفادت مصادر في مدينة القدس، بأن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة على أبواب البلدة القديمة بالقدس، واحتجزت عشرات المصلين ومنعت من هم دون الخمسين عاما من الدخول للأقصى.



ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً أمام باب العامود ودققت بهويات الأهالي القادمين للبلدة القديمة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.



كما شهدت منطقة باب الأسباط إجراءات مماثلة واحتجاز للعشرات من المواطنين لثنيهم على قرارهم بالدخول للمسجد الأقصى.