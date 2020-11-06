قوات الاحتلال تطارد عمالاً بالقرب من جدار الفصل غرب جنين

اعتداء على عمال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

طارد جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، العمال الفلسطينيين أثناء محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي عام 48، بالقرب من جدار الفصل العنصري، غرب مدينة جنين.



وأفاد شهود عيان بأنّ جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام تجاه العمال في قرية عانين، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وشنت قوات الاحتلال حملة مطاردة واسعة للعمال وأطلقت خلالها القنابل الصوتية والغازية، بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية عانين.