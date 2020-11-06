الانتخابات الأمريكية.. بايدن يقلب تأخره في جورجيا ويقترب بشدة من البيت الأبيض

وفي حال حسم بايدن ولاية جورجيا، فإن سيصل إلى 270 صوتاً في المجمع الانتخابي، ولم ينتظر ما سيؤول إليه الأمور في ولاية بنسلفانيا.

وكان ترامب قال فجر اليوم الجمعة: إنه سيفوز بالانتخابات دون أدنى شك "إذا حسبنا الأصوات القانونية".





وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض: أنه إذا تم احتساب ما وصفها بـ"الأصوات الشرعية"، ستكون النتيجة فوزه "بسهولة".





وقال الرئيس الأمريكي: إن "استطلاعات الرأي الكاذبة هدفت إلى إحباط مؤيدينا لعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع".





وتابع الرئيس الأمريكي: "فزت في بنسيلفانيا بفارق كبير ثم تقلص الفارق والآن تظهر بطاقات اقتراع جديدة ويمنعوننا من المراقبة".





وتتجه الأنظار نحو ولايات جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية، فيما حاز بايدن حتى الآن على 264 من أصوات المجمع الانتخابي الـ270 التي تتيح له الفوز، وفي المقابل، حاز ترامب على 214 منها.





وكان بايدن قال: إنه يتم العمل على فرز كل صوت حاليا، و"أنا وكامالا هاريس يراودنا شعور جيد بشأن مسار الوضع الحالي".





وأضاف في كلمة له: نحن نتجه إلى الفوز لكن يجب أن ننتظر ظهور النتائج.





ويقترب بايدن بذلك من البيت الأبيض لكن الاحتمالات لا تزال مفتوحة في ظل استمرار فرز الأصوات.



