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دولي

إسرائيل: استمرار انخفاض معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إسرائيل: استمرار انخفاض معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر  في إسرائيل، عدد مرضى (كورونا) اليومي، بالانخفاض، حيث سُجلت أمس نحو 560 إصابة فقط، وتراجع عدد المرضى بحالة خطيرة إلى 549.

وبين المرضى بحالة خطيرة، 147 يستعينون بأجهزة تنفس صناعي، وبلغ عدد الوفيات 2639، فيما تماثل للشفاء 306514، علمًا أن عدد المرضى بالفيروس حاليًا 8958.

وتخشى وزارة الصحة الإسرائيلية، أن تفضي إعادة فتح المحلات التجارية المطلة على الشارع بعد غد الأحد إلى إغلاق ثالث.

وقال مديرها وزارة  البروفيسور حيزي ليفي ان الحكومة لم تلتزم بالمبدأ الذي حددته بان يمر أسبوعين بين مرحلة تخفيف وأخرى، واذا شهدنا ارتفاعا في عدد المرضى، فلن نعرف ما اذا كان السبب عودة التلاميذ الى المدارس او إعادة فتح الحوانيت.

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