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لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس (كورونا) بيوم واحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت روسيا اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، بيوم واحد، وذلك للمرة الأولى، منذ بدء الجائحة.

وتم رصد 20582 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 19404 إصابات في اليوم السابق، ووفق ما أعلنته غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، في تقريرها اليومي، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.7% من المرضى الجدد.

كما سجلت السلطات الصحية الروسية خلال 24 ساعة الماضية، 378 وفاة ناجمة عن مرض (كوفيد-19) الذي تسببه العدوى، مقابل 292 وفاة في اليوم السابق.

وتماثل 16955 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و296124 شخصا.

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