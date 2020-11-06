جنين: قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين بقرية زبوبا واعتقال مواطنين بالمخيم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس، قرية زبوبا غرب مدينة جنين، وداهمت منازل المواطنين قرب جدار الضم والتوسع العنصري.



وذكر أمين سر حركة فتح في زبوبا حسين جرادات، أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين للمرة الثانية في منطقة "البير" في القرية، وباشرت بجمع معلومات حول سكان المنازل وإحصائها.



وأضاف: إن قوات الاحتلال تزعم في كل مره أن عددا من الشبان يقومون بقص جدار الفصل العنصري المحاذي لتلك المنازل.



وناشد جرادات، المؤسسات الحقوقية والدولية للتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال اليومية بحق القرية، من مداهمة للمنازل وتنكيل بالمواطنين، واعتقال للشبان، وإطلاق الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع.



في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابين من مخيم جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينيىة (وفا).



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نجيب حويل، وأحمد نشرتي، من مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت بعد اقتحامها المخيم، ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.