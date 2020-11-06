نابلس: مئات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية

مستوطنون في سبسطية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الجمعة، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس البلدية محمد عازم، إن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال الذي منع المواطنين من الوصول إلى المنطقة.



وأضاف: أن استهداف البلدة أصبح بشكل يومي من قبل الاحتلال والمستوطنين، خاصة عقب افتتاح مشروع البيدر السياحي ورفع العلم الفلسطيني فيه.