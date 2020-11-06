كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد، الموافق 6 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.38 شيكل.
الدينار الأردني: 4:76 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.99 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد، الموافق 6 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.38 شيكل.
الدينار الأردني: 4:76 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.99 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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