شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار ليلاً

الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار ليلاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى  معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو بارداً، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة مهيأة خاصة في ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، وتكون فرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- تدني مدى الرؤيا الأفقية.  2- خطر التزحلق على الطرقات.

                                        درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 18-12 20-15 21-15 بيت لحم 18-12 20-15 21-15
رام الله والبيرة 17-11 19-14 20-14 طولكرم 22-15 23-17 26-17
نابلس 19-13 21-16 22-16 قلقيلية 22-15 23-17 26-17
جنين 23-14 25-17 26-17 سلفيت 18-12 20-15 21-15
طوباس 25-15 26-17 27-17 روابي 19-13 21-16 22-16
الخليل 16-11 18-14 19-14 غزه 21-16 22-18 25-18
أريحا 27-18 29-20 30-20 خانيونس 21-16 22-18 25-18
الأغوار الشمالية 25-16 27-18 28-18 رفح 22-15 23-17 26-17

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