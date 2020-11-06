"الصحة" بغزة: تسجيل 259 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية



ومن المصابين، حالات نشطة حاليا 2908 حالة، ومتعافين 5074 حالة، ووفيات 37.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2562 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية.وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية، أن 199 حالة جديدة من مصابي الفيروس قد تعافت، ليصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي 8019 اصابة منها.