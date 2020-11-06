شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: تسجيل 259 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: تسجيل 259 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2562 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية، أن 199 حالة جديدة من مصابي الفيروس قد تعافت، ليصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي 8019 اصابة منها.

ومن المصابين، حالات نشطة حاليا 2908 حالة، ومتعافين 5074 حالة، ووفيات 37.

أخبار ذات صلة

نابلس: مئات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية

نابلس: مئات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية

كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟

كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة؟

الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار ليلاً

الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار ليلاً

القدس: &#34;المقاصد&#34; يجري عملية نوعية لإغلاق طرف الأذين الأيسر بواسطة القسطرة

القدس: "المقاصد" يجري عملية نوعية لإغلاق طرف الأذين الأيسر بواسطة القسطرة

جنين: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

غزة: الشرطة تُوجه تحذيراً للمركبات المخالفة وركابها

غزة: الشرطة تُوجه تحذيراً للمركبات المخالفة وركابها

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تصدر بياناً بشأن المساجد بالمناطق المصنفة حمراء

"الأوقاف" بغزة تصدر بياناً بشأن المساجد بالمناطق المصنفة حمراء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

القدس: &#34;المقاصد&#34; يجري عملية نوعية لإغلاق طرف الأذين الأيسر بواسطة القسطرة

القدس: "المقاصد" يجري عملية نوعية لإغلاق طرف الأذين الأيسر بواسطة القسطرة

جنين: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يختتم أعمال دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يختتم أعمال دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان

الإعلام الإسرائيلي: مركب فلسطيني تقدم من شمال غزة باتجاه الحدود والجيش يعترضه

الإعلام الإسرائيلي: مركب فلسطيني تقدم من شمال غزة باتجاه الحدود والجيش يعترضه

طوباس: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الاحتلال يُفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال دام 16 عاماً

الاحتلال يُفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال دام 16 عاماً

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً من حي الطور وتقتحم العيسوية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً من حي الطور وتقتحم العيسوية

منوعات

شاهد: مي العيدان تهاجم رانيا يوسف وتتهمها بالتحريض على الفجور

شاهد: مي العيدان تهاجم رانيا يوسف وتتهمها بالتحريض على الفجور

شاهد: مذيع لبناني يغني (بالبنط العريض) لإثارة السخرية

شاهد: مذيع لبناني يغني (بالبنط العريض) لإثارة السخرية

شاهد: فنان مصري يُجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

شاهد: فنان مصري يُجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

كاظم الساهر يقدم هدية للعراق على طريقته الخاصة

كاظم الساهر يقدم هدية للعراق على طريقته الخاصة

شاهد: نادين الراسي في أحضان زوجها الصغير

شاهد: نادين الراسي في أحضان زوجها الصغير

شاهد: سيرين عبد النور تعاني من التعليم الإلكتروني مع إبنتها

شاهد: سيرين عبد النور تعاني من التعليم الإلكتروني مع إبنتها

الشائعات تلاحق نسرين طافش وتُخرجها عن صمتها

الشائعات تلاحق نسرين طافش وتُخرجها عن صمتها

شاهد: (سناب شتات) يثير غضب المشاهير... والدكتورة خلود أسعدهم

شاهد: (سناب شتات) يثير غضب المشاهير... والدكتورة خلود أسعدهم

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أسعار خيالية لحقائب فرح الهادي

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أسعار خيالية لحقائب فرح الهادي

هجوم غير متوقع من مريهان حسين على ياسمين صبري

هجوم غير متوقع من مريهان حسين على ياسمين صبري

عربي

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات فيروس (كورونا)

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات فيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 201 إصابة و11 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 201 إصابة و11 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 40 وفاة و4630 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 40 وفاة و4630 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة السعودية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)