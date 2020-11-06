الانتخابات الأمريكية.. ترامب: نظامنا فاسد والتصويت عبر البريد دمر نظامنا.. بايدن: نحن نتجه للفوز

وقال الرئيس الأمريكي، استطلاعات الرأي الكاذبة هدفت إلى إحباط مؤيدينا لعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وتابع الرئيس الأمريكي: "فزت في بنسيلفانيا بفارق كبير ثم تقلص الفارق والآن تظهر بطاقات اقتراع جديدة ويمنعوننا من المراقبة".





وتتجه الأنظار نحو ولايات جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية، فيما حاز بايدن حتى الآن على 264 من أصوات المجمع الانتخابي الـ270 التي تتيح له الفوز، وفي المقابل، حاز ترامب على 214 منها.



وكان المرشح عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن إنه يتم العمل على فرز كل صوت حاليا وأنا وكامالا هاريس يراودنا شعور جيد بشأن مسار الوضع الحالي.وأضاف في كلمة له: نحن نتجه إلى الفوز لكن يجب أن ننتظر ظهور النتائج.ويقترب بايدن بذلك من البيت الأبيض لكن الاحتمالات لا تزال مفتوحة في ظل استمرار فرز الأصوات.وتستمر في عدة ولايات أمريكية، عملية فرز الأصوات، قبيل ساعات قليلية من معرفة هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية.ويتنافس في هذه الانتخابات، الرئيس الحالي، دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، ومرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن.