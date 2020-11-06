الولايات المتحدة: إصابات فيروس (كورونا) تتجاوز 100 ألف حالة للمرة الأولى

تجاوز إجمالي الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 100 ألف حالة للمرة الأولى.



يأتي ذلك بعد أن سجلت البلاد، 102830 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، يوم الأربعاء.



وجاءت الحصيلة القياسية، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز. التي نُشرت يوم الخميس ، فيما تشهد الولايات المتحدة زيادة في عدد الحالات.



ويشعر خبراء الصحة العامة بالقلق مع اقتراب فصل الشتاء مما سيساعد الفيروس على الانتشار بسرعة أكبر ، الأمر الذي يتطلب تجديد إجراءات الإغلاق.



رام الله - دنيا الوطن